АР: ексдержсекретар Штатів Майк Помпео стане радником української оборонної компанії

Колишній державний секретар США Майк Помпео увійшов до дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point.
Про це пише АР.
12 листопада компанія створила консультативну раду, до якої увійшов Помпео.
"Це велика честь для нас. Ми стаємо міжнародною компанією, і нам потрібні найкращі корпоративні стандарти", – сказала технічна директорка Fire Point Ірина Терех і додала, що до ради приєднаються ще троє фахівців.
Fire Point, яка розвинулась після вторгнення РФ у 2022 році, заявляє про $1 млрд доходу цього року. Компанія будує завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та залучає відомих фахівців галузі. Крім того, у планах є розширення виробництва крилатих ракет Flamingo, щоб більш ніж удвічі збільшити свої потужності.
Попри це, компанія перебуває під пильним наглядом через розслідування корупції. Керівництво Fire Point запевняє, що діяло прозоро та відповідно до умов воєнного стану, і замовило незалежний аудит.
Видання пише, що Fire Point перевіряють через можливе завищення вартості компонентів та кількості дронів у контрактах із Міністерством оборони. Розслідування також вивчає ймовірні зв’язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, фігурантом великого корупційного скандалу.
Зазначається, що Fire Point є одним із головних отримувачів фінансування за "данською моделлю", коли іноземні уряди напряму оплачують українським виробникам зброю, а не закуповують її у себе. Юридично зареєстрованим власником компанії є Єгор Скалига.
Антикорупційні органи не оприлюднили результати свого розслідування. Засновник компанії Денис Штілерман повідомив AP, що він є мажоритарним власником, а Скалига володіє 2%.
Штілерман сказав, що кілька разів зустрічався з Міндічем, але компанія заперечує будь-які зв'язки власника бізнесу з їхньою компанією.
- Улітку цього року видання Kyiv Independent повідомило, що НАБУ розслідує діяльність провідної компанії країни з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети “Фламінго”, через побоювання щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок.
- Зазначалося, що НАБУ також проводить розслідування щодо співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії.
- Пізніше у НАБУ розповіли, що не здійснюють розслідування щодо компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети "Фламінго".
- Повідомляють, що Fire Point ще три роки тому була кастинговим агентством, а зараз є одним з найбільших підрядників, забезпечуючи, за інформацією The New York Times, близько 10 % оборонних витрат України. Детальніше про ракету "Фламінго", яку зокрема і розробили у компанії, читайте у матеріалі LB.ua.