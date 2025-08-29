У НАБУ заявили, що не проводять розслідування щодо виробника ракет "Фламінго"

Раніше про розслідування повідомило видання Kyiv Independent.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють розслідування щодо компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети "Фламінго".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”", - йдеться в повідомленні.