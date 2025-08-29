У НАБУ заявили, що не проводять розслідування щодо виробника ракет "Фламінго"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють розслідування щодо компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети "Фламінго".
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”", - йдеться в повідомленні.
- Раніше сьогодні видання Kyiv Independent повідомило, що НАБУ розслідує діяльність провідної компанії країни з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети “Фламінго”, через побоювання щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок.
- Зазначалося, що НАБУ також проводить розслідування щодо співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії.