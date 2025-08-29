Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоЖиття

У НАБУ заявили, що не проводять розслідування щодо виробника ракет "Фламінго"

Раніше про розслідування повідомило видання Kyiv Independent. 

У НАБУ заявили, що не проводять розслідування щодо виробника ракет "Фламінго"
Фото: Сергей Нужненко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють розслідування щодо компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети "Фламінго".

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”", - йдеться в повідомленні. 

  • Раніше сьогодні видання Kyiv Independent повідомило, що НАБУ розслідує діяльність провідної компанії країни з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети “Фламінго”, через побоювання щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок. 
  • Зазначалося, що НАБУ також проводить розслідування щодо співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies