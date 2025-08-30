Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
В трьох районах Київської області є пошкодження внаслідок нічної російської атаки

Про потерпілих в ОВА не розповіли. 

Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У трьох районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок нічної атаки. Влучань по критичній інфраструктурі немає, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці, рух потягів вже відновлено.

В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

“Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів”, – йдеться у повідомленні.
