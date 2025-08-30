В трьох районах Київської області є пошкодження внаслідок нічної російської атаки

Про потерпілих в ОВА не розповіли.

У трьох районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок нічної атаки. Влучань по критичній інфраструктурі немає, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці, рух потягів вже відновлено.

В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

“Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

30 серпня Росія провела другу за тиждень масштабну атаку проти України. Основний удар припав на Запоріжжя і Дніпро та Павлоград. Загалом постраждали 14 областей.



