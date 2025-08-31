За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, майже третина на Покровському напрямку, ‒ Генштаб

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу.

Розпочалася 1285-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 182 боєзіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема: Велика Берізка, Рівне Сумської області; Білогір’я, Комишуваха Запорізької області; Чорнобаївка, Львове Херсонської області; Іванівка Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 7 атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

П’ять разів атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.