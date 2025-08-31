Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та до діалогу

Папа Лев XIV у неділю, 31 серпня, під час молитви «Ангел Господній» звернувся до вірних із закликом молитися за постраждалих від масованих повітряних обстрілів України та проявляти солідарність конкретними жестами милосердя, передає Vatican News.

«Дорогі браття й сестри, на жаль, війна в Україні й далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами», – сказав Папа.

Святіший Отець закликав «не піддаватися байдужості, а ставати ближніми через молитву і конкретні жести милосердної любові». Він повторив свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного діалогу.

«Рішуче повторюю свій настійний заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовкнути, в той час як повинен піднестися голос братерства і справедливості», – заявив Папа Лев XIV.