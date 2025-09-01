За серпень втрати російської армії у війні проти України склали 28 790 осіб.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оприлюднивши відео.
"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни", — наголосив генерал Сирський.
Головком додав, що лише за серпень втрати ЗС РФ у живій силі склали 28 790 осіб.
Сирський подякував українським воїнам за професіоналізм.
- Упродовж доби Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 4 танки ворога, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, вертоліт і 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.