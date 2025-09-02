Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Окупанти знову атакували Херсон, постраждав чоловік

Також госпіталізовано двох жительок Білозерки, які потрапили під російський обстріл 29 серпня.

Окупанти знову атакували Херсон, постраждав чоловік
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні близько 10:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок ворожого обстрілу 57-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також в ОВА повідомили, що госпіталізовано двох жительок Білозерки, які потрапили під російський обстріл 29 серпня.  У жінок, яким 61 та 52 роки, діагностували вибухові травми та контузії. Постраждалі – під наглядом медиків.

  • Сьогодні зранку росіяни атакували з безпілотника селище Молодіжне у Херсонському районі. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови, спини, грудної клітини, живота отримав 53-річний місцевий житель.
