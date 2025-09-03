Сирський розповів про посилення заходів безпеки у навчальних центрах проти ракетно-дронових атак

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів нараду, основною темою якої стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника.

Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття.

Сирський зазначив, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

За словами головнокомандувача, роботи залишається ще чимало. За підсумками наради Сирський поставив завдання для розв'язання проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.

Також Сирський розповів, що на даний час курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.