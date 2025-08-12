NYT: щонайменше 15 іноземних добровольців загинули в Україні від ракетного удару по навчальному центру в кінці липня

Видання зазначає, що це була одна з найсмертоносніших атак на іноземних бійців за всю війну.

Щонайменше 15 іноземних добровольців в українському війську загинули наприкінці минулого місяця, коли російська ракета влучила в їдальню навчального табору під час обідньої перерви, пише The New York Times із посиланням на солдатів, обізнаних з цим інцидентом.

Видання зазначає, що це була одна з найсмертоносніших атак на іноземних бійців за всю війну.

Як пише The New York Times, українські Збройні сили, які лише зрідка визнають ракетні удари по військових об'єктах, підтвердили, що в результаті нападу загинули та отримали поранення солдати, але відмовилися розкривати подробиці. Троє солдатів, включаючи одного, який був свідком удару, розповіли про жахливу атаку, в якій постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших місць.

Атака показала ризики, з якими стикається Україна протягом усієї війни, коли вона збирає солдатів у таких місцях, як військові академії, казарми та плаци, роблячи їх мішенями для російських атак.

Ракетний обстріл тренувального табору, який стався поблизу центральноукраїнського міста Кропивницький 21 липня, був запланований на той час, коли новобранці сіли за обід, повідомили солдати.

Американський новобранець з Флориди, який попросив не називати його імені, сказав, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув. У телефонному інтерв'ю він сказав, що вибух розкидав навколо нього уламки та повалив сусідні дерева. Він бачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.

За словами солдата, внаслідок удару також спалахнув склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів та розкидало уламки та осколки, поки ті, хто вижив, намагалися допомогти пораненим.

Солдат також повідомив виданню, що на базі перед ударом не спрацював сигнал повітряної тривоги. Потім він був розчарований, коли виявив, що аптечок першої допомоги ніде не було поблизу їдальні.

Речник міжнародного легіону української військової розвідки, підрозділу, який постраждав, заявив, що розслідування удару триває. Речник Володимир Камінський заявив, що кількість жертв не може бути розкрита, поки він триває.

За словами двох іноземних солдатів, які проходили навчання у цьому місці, неефективна організація безпеки була джерелом нарікань у таборі ще до минуломісячного удару. За їхніми словами, збір солдатів для спільних обідів становив небезпеку.

Під час ще одного смертельного нападу на іноземних новобранців російські ракети вразили навчальну базу в Яворові, місті поблизу польського кордону, у перший місяць війни 2022 року, вбивши або поранивши десятки людей.

Новобранець з Флориди сказав, що був мотивований бажанням допомогти демократії, яка переживає труднощі, але ніколи не думав, що люди гинутимуть під час навчань.

Зазначимо, що в ніч на 12 серпня ворог завдав ще одного ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.