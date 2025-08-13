Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Херсонщині і вбили двох людей

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на автомобіль, що їхав трасою Новорайськ-Костирка.

Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 08:00 у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Ворог скинув вибухівку з БпЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у Telegram.

Раніше сьогодні росіяни вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку на Херсонщині. Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження.