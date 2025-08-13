Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Росіяни атакували з дрона цивільне авто на Херсонщині і вбили двох людей

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на автомобіль, що їхав трасою Новорайськ-Костирка. 

Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль на Херсонщині. В результаті загинули двоє людей. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Близько 08:00 у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Ворог скинув вибухівку з БпЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у Telegram.

Раніше сьогодні росіяни вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку на Херсонщині. Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження. 
