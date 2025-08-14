Вранці росіяни поранили 16-річного підлітка на Херсонщині

Сьогодні, 14 серпня вранці, російські війська атакували із артилеріж Молодіжн Херсонської обалсті. Постраждав 16-річний юнак.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

"З самого ранку російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне. Внаслідок «прильоту» у будинок постраждав 16-річний хлопець", – йдеться у його дописі в телеграмі.

Дитину госпіталізували з вибуховою травмою, гострою реакцією на стрес, уламковими пораненнями руки та ніг.

Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості. Підліток знаходиться від наглядом медиків.