Російська армія за добу втратила 940 солдатів і літак

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, літак, 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 068 040 осіб.

