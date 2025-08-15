У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

Російська армія за добу втратила 940 солдатів і літак

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 068 040 осіб.

Російська армія за добу втратила 940 солдатів і літак
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, літак, 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1068040 (+940) осіб 
  • танків – 11106 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23133 (+3) од
  • артилерійських систем – 31498 (+40) од
  • РСЗВ – 1467 (+1) од
  • засоби ППО – 1207 (+0) од
  • літаків – 422 (+1) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 58596 (+140)
  • спеціальна техніка – 3940 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
