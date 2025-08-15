Російська армія за добу втратила 940 солдатів і літак

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, літак, 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1068040 (+940) осіб
- танків – 11106 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23133 (+3) од
- артилерійських систем – 31498 (+40) од
- РСЗВ – 1467 (+1) од
- засоби ППО – 1207 (+0) од
- літаків – 422 (+1) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140)
- спеціальна техніка – 3940 (+3).
Дані уточнюються.
- Росія втратила літак Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.