Трамп заявив, що поки не буде запроваджувати проти Росії жорсткі санкції

І визнав, що війна Росії проти України - найскладніша для урегулювання.

Трамп заявив, що поки не буде запроваджувати проти Росії жорсткі санкції
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що немає потреби думати про санкційний тиск на Росію через відмову припинити вогонь в Україні після того, що відбулося на Алясці - а саме саміту глави держави з кремлівським диктатором Путіним.

Як пише CNN, республіканець додав, що може повернутися до цієї теми через два чи три тижні, але точно не зараз.

За словами Трампа, і Путін, і Володимир Зеленський хочуть, щоб він був присутнім на майбутній зустрічі між Україною та Росією. Президент США пообіцяв, що приїде, і висловив впевненість, що мир буде погоджено "досить швидко".

При цьому Трамп вперше відкрито визнав, що його передвиборча обіцянка про припинення війни Росії проти України за 24 години була помилкою. Він "думав, що це буде найлегший конфлікт для вирішення, але виявилося, що він найважчий".
