Генштаб ЗСУ: на фронті уже зафіксували 68 боїв

Станом на 16:00 16 серпня на фронті відбулися 68 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема це Бояро-Лежачі, Сімейкине, Біла Береза, Шалигине, Ходине, Бобилівка та Білокопитове Сумської області. Авіаудару бомбами зазнала Рудня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися дві атаки окупаційних військ. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 14 керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають.

Один раз окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському на даний час атакувальних дій агресора не зафіксовано.

На Торецькому ворог здійснив чотири штурмові дії у районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають.

На Гуляйпільському авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я; на Оріхівському - під ворожими КАБами опинились Преображенка та Оріхів.

На Придніпровському ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, також завдав авіаудару по району населеного пункту Козацьке.