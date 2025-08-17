Окупанти атакували житловий сектор Куп'янщини безпілотниками

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Російська армія атакувала житловий сектор села Підсереднє на Куп'янщині безпілотниками.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вдень окупанти завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп'янського району", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучання пожежа виникла у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогнем були охоплені конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.

Обійшлося без жертв та постраждалих.