Окупанти атакували житловий сектор Куп'янщини безпілотниками

Російська армія атакувала житловий сектор села Підсереднє на Куп'янщині безпілотниками.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні вдень окупанти завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп'янського району", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок влучання пожежа виникла у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогнем були охоплені конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
- Унаслідок ворожих обстрілів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців. Під ударами опинилися Куп'янськ і Нова Козача.