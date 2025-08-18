Сирський: Росія планує активний наступ на Запорізькому напрямку

Росія продовжує стратегічну наступальну операцію і проводить перегрупування. Ворожа армія зараз концентрується на двох напрямках: Покровському, який залишається для неї визначальним, і на Запорізькому, куди вона перекидає частини з Сумського, розповів в інтерв'ю РБК-Україна головком Збройних Сил Олександр Сирський.

За його словами, поки що на Запорізькому напрямку тривають бої невисокої інтенсивності, але ворог планує розпочати там активні наступальні дії. Потужний удар окупанти планували ще рік тому, але його зірвала українська курська операція.

Зараз росіяни прагнуть захопити всю територію Запорізької області.

"Тому ситуація складна, характеризується постійними атаками противника. На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найбільш складна ділянка фронту", – сказав Сирський.

На цьому напрямку росіяни застосовують тактику "тисячі порізів" – наступ на широкому фронті малими штурмовими групами. Сирський пояснив просування раптове просування росіян до 12 кілометрів в районі Добропілля особливостями місцевості та відсутністю суцільної лінії фронту.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення. І по-друге, на жаль, через об'єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність «вперед, перемога», а зараз – «в оточенні, кінець». Тобто все дійшло до свого логічного завершення", – сказав головком.

Окрім Запорізького і Покровського, росіяни можуть активізувати дії на Новопавлівському і Лиманському напрямках.

На Сумському напрямку, за його оцінкою, ворожий наступ зупинили.