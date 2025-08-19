КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Стармер назвав підсумки переговорів у Білому домі "заспокійливими для України і Європи"

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства задоволений прогресом.

Стармер назвав підсумки переговорів у Білому домі "заспокійливими для України і Європи"
Кір Стармер та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Британський прем'єр Кір Стармер у спілкуванні з BBC висловив задоволення щодо результатів зустрічі європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Очільник уряду Сполученого Королівства відзначив прогрес, досягнутий у двох площинах: "прорив у питанні гарантій безпеки" та "справжній рух до організації двосторонньої та тристоронньої зустрічей".

На питання щодо побоювань про "умиротворення" Сполученими Штатами Росії шляхом територіальних змін Стармер відповів, що варто зосередитися на конкретних результатах зустрічі у понеділок, бо вони є "заспокійливими для України, Європи та Великої Британії".

Прем'єр додав, що європейські лідери продемонстрували єдність у розумінні того, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без України.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies