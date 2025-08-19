Стармер назвав підсумки переговорів у Білому домі "заспокійливими для України і Європи"

Британський прем'єр Кір Стармер у спілкуванні з BBC висловив задоволення щодо результатів зустрічі європейських лідерів та Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Очільник уряду Сполученого Королівства відзначив прогрес, досягнутий у двох площинах: "прорив у питанні гарантій безпеки" та "справжній рух до організації двосторонньої та тристоронньої зустрічей".

На питання щодо побоювань про "умиротворення" Сполученими Штатами Росії шляхом територіальних змін Стармер відповів, що варто зосередитися на конкретних результатах зустрічі у понеділок, бо вони є "заспокійливими для України, Європи та Великої Британії".

Прем'єр додав, що європейські лідери продемонстрували єдність у розумінні того, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без України.