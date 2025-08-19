КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Упродовж дня російські окупанти поранили двох мешканців Херсонщини

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, гаражі та авто.

Упродовж дня російські окупанти поранили двох мешканців Херсонщини

Упродовж дня 19 серпня російські окупанти поранили двох мирних мешканців Херсонщини, серед яких дитина. 

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

Російська армія застосувала артилерійські удари та безпілотники для атак по населених пунктах  Херсонської області.

Унаслідок обстрілів дістали поранень двоє людей, один з них – малолітня дитина. 

Зранку окупанти скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць Антонівки. Уламкове поранення отримав 61-річний чоловік. 

Також росіяни атакували Чорнобаївку з артилерійської зброї. Внаслідок чого з травмами середньої тяжкості до лікарні доставили 11-річного хлопчика. Під час обстрілу дитина перебувала на вулиці. 

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, гаражі та автотранспорт.

  • 19 серпня російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище у Первомайську Миколаївської області. Удар припав по центру кладовища, пошкоджені багато могил.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies