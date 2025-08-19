Упродовж дня російські окупанти поранили двох мешканців Херсонщини

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, гаражі та авто.

Упродовж дня 19 серпня російські окупанти поранили двох мирних мешканців Херсонщини, серед яких дитина.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

Російська армія застосувала артилерійські удари та безпілотники для атак по населених пунктах Херсонської області.

Унаслідок обстрілів дістали поранень двоє людей, один з них – малолітня дитина.

Зранку окупанти скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць Антонівки. Уламкове поранення отримав 61-річний чоловік.

Також росіяни атакували Чорнобаївку з артилерійської зброї. Внаслідок чого з травмами середньої тяжкості до лікарні доставили 11-річного хлопчика. Під час обстрілу дитина перебувала на вулиці.

