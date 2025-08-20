Уряд ухвалив дати початку та завершення навчального року у школах

Навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року по 30 червня 2026-го.

Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти України триватиме з 1 вересня 2025 року по 30 червня 2026-го.

Водночас, структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначатиме педагогічна рада закладу освіти. Це питання входить до компетенції самих освітніх закладів. Рішення ухвалює педагогічна рада, яка враховує:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

Водночас, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.