Сирський відвідав Покровський напрямок і розповів про ситуацію на Добропільському виступі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок і відвідав органи військового управління, корпуси і бригади, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.
За словами Сирського, попри перевагу ворога підрозділи ЗСУ і Нацгвардії «з честю виконують поставлені перед ними завдання».
«В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів», - повідомив головком.
Сирський додав, що віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.
«Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України», - наголосив головком.