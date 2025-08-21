Сирський відвідав Покровський напрямок і розповів про ситуацію на Добропільському виступі

Українські бійці зачистили шість населених пунктів і знищили сотні російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок і відвідав органи військового управління, корпуси і бригади, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.

За словами Сирського, попри перевагу ворога підрозділи ЗСУ і Нацгвардії «з честю виконують поставлені перед ними завдання».

«В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів», - повідомив головком.

Сирський додав, що віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

«Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України», - наголосив головком.