Сирський відвідав Покровський напрямок і розповів про ситуацію на Добропільському виступі

Українські бійці зачистили шість населених пунктів і знищили сотні російських окупантів.

Сирський відвідав Покровський напрямок і розповів про ситуацію на Добропільському виступі
Олександр Сирський
Фото: facebook / Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок і відвідав органи військового управління, корпуси і бригади, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.

За словами Сирського, попри перевагу ворога підрозділи ЗСУ і Нацгвардії «з честю виконують поставлені перед ними завдання». 

«В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів», - повідомив головком.

Сирський додав, що віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. 

«Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України», - наголосив головком.
