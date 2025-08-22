Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Прем’єр Румунії заявив, що надання своїх військових баз союзникам НАТО може бути внеском у встановлення миру в Україні

Раніше стало відомо, що європейські країни тиснуть на президента США Дональда Трампа, щоб той розгорнув у Румунії найсучасніші винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Прем’єр Румунії заявив, що надання своїх військових баз союзникам НАТО може бути внеском у встановлення миру в Україні
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам НАТО може бути внеском країни у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні, повідомляє місцеве видання Calea Europeana.

«У всі ці місяці, як ви знаєте, коли в якийсь момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення тривалого миру в Україні, Румунія якомога чіткіше сказала щонайменше дві речі: «Ми не будемо надсилати війська, ми не будемо займатися будь-яким можливим наданням військ на територію України». Це був максимально чіткий пункт», – заявив прем'єр-міністр.

За його словами, другий пункт у переговорах з союзниками полягав у тому, що, враховуючи членство Румунії в НАТО, румунські військові бази, які досі спільно експлуатуються силами НАТО, головним чином повітряними силами, можуть використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. 

«Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання для моніторингу того, що відбувається в Чорному морі, проводяться спільні військові навчання, і це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО», – продовжив Боложан.

Міністерство національної оборони оголосило у вівторок, що Румунія знає та буде стороною всіх рішень союзників щодо гарантій безпеки для України, наголосивши, що «військова повітряна інфраструктура Румунії є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони».

Роз'яснення відомства були зроблені на тлі того факту, що британське видання The Times повідомило, що європейські країни тиснуть на президента США Дональда Трампа, щоб той розгорнув у Румунії найсучасніші винищувачі F-35 в рамках пакета гарантій безпеки, запропонованого Україні, тоді як лідер Білого дому виключив можливість наземного військового забезпечення, але заявив, що повітряна підтримка залишається варіантом.
