За тиждень українці оформили понад 800 тисяч "Дія.Карток"

Щогодини відкривають майже 4 тисячі нових засобів для отримання допомоги від держави.

Пресслужба проєкту "Дія" прозвітувала про перший тиждень роботи програми "Дія.Картка", яка дозволяє отримати єдиний платіжний засіб для усіх видів соціальної та іншої допомоги від держави.

Усього за декілька днів українці встигли оформити 806 тисяч карток. Це означає, що кожної години у середньому 3 700 наших співвітчизників відкривають собі "Дія.Картку".

У "Дії" нагадали, що нова картка обов'язкова лише для тих, хто вперше оформлює виплати від держави. Натомість усі раніше погоджені види допомоги перевести на єдиний платіжний засіб можна добровільно - або ж не використовувати альтернативу, а продовжувати їх отримувати на разні картки у різних банках.