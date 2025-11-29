«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаПолітика

Федоров: "У планах – забезпечити 97% населення сталим 4G-зв’язком, працюємо над запуском пілоту 5G"

Міністр доповів президенту Володимиру Зеленському. 

Федоров: "У планах – забезпечити 97% населення сталим 4G-зв’язком, працюємо над запуском пілоту 5G"
Володимир Зеленський і Михайло Федоров
Фото: Офіс президента

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і розповів про виклики у сфері телекому, повʼязані із забезпеченням звʼязку під час знеструмлень.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Михайла Федорова. 

За його словами, разом з операторами вже досягли значних результатів: 

  • понад 2,1 млн домівок підключені до хPON (технологія пасивних оптичних мереж (PON), яка дозволяє передавати інтернет-сигнал через оптоволокно безпосередньо до абонента-ред.)
  • 93% збільшили покриття 4G двома операторами;
  • 50+ тис. терміналів Starlink працюють в Україні;
  • 100% живлення базових станцій акумуляторами, 25% — генераторами.

"Продовжуємо працювати над енергетичною стійкістю телеком-інфраструктури. У планах — забезпечити 97% населення сталим 4G-зв’язком та 60% фіксованих мереж на xPON. Працюємо над запуском пілоту 5G. Важливо, щоб усі українці на прифронтових територіях мали доступ до інтернету", – зазначив Федоров. 

Він розповів, що завдяки урядовій постанові №555, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час знеструмлень, мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою. 

"Є окремі виклики в забезпеченні фронту технологіями. Завдяки Brave1 робимо все для того, щоб український ринок defense tech розвивався та масштабувався", – написав міністр. 

Вже видали понад 700 грантів на суму ₴2,6 млрд. На платформі зареєстровано 4 800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій. 

"Цього року ми суттєво оновили грантову програму — видача грантів стала швидшою, бюрократії для компаній менше. Разом з партнерами запускаємо спільні програми фінансування оборонних стартапів та відкриваємо нові можливості для українських компаній на глобальному ринку", – повідомив чиновник і наголосив, що також у фокусі є розвиток цифрової держави.

Зокрема, планують розширити кількість сервісів для ветеранів, соціальних послуг і послуг для підприємців. 

"У роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Ми вже довели ефективність цифровізації як інструменту боротьби з корупцією. За 5 років цифрові послуги заощадили українцям та державі 184 млрд грн. Запуск цих сервісів — важливий крок для подальшої боротьби з нелегальними схемами, тіньовим ринком та збільшення податкових надходжень у бюджет", –наголосив Федоров. 
