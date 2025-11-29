Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Зеленський: на фінансування "Лінії дронів" спрямують 8 млрд грн

Президент заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зеленський: на фінансування "Лінії дронів" спрямують 8 млрд грн
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про виділення додаткових 8 млрд грн на розвиток та посилення "Лінії дронів".

Про це йдеться у зверненні Президента за підсумками доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами глави держави, під час зустрічі обговорили необхідність оновлення базових оборонних документів, зокрема плану оборони України. 

Хід бойових дій показав, що низка пріоритетів потребує перегляду. Міністр оборони має підготувати детальні пропозиції для оновлення та подати їх на розгляд Кабінету Міністрів.

Також міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, заходів захисту. Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. 

"Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування "Лінії дронів" були додатково спрямовані 8 млрд грн", – наголошує Президент.
