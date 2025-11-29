«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Рубіо, Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українськими посадовцями у неділю у Флориді

Женевські зустрічі дозволили Україні представити зустрічну пропозицію щодо “мирного плану Трампа”.

Кушнер, Віткофф, Сьюзі Вайлз та Рубіо (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українськими посадовцями у неділю у Флориді, повідомив високопоставлений представник США агентству Reuters.

Женевські зустрічі дозволили Україні представити зустрічну пропозицію щодо плану, який майже два тижні тому у Києві виклав міністр армії США Ден Дрісколл.«Рустем Умєров сьогодні доповів, і завдання зрозуміле: швидко та предметно опрацювати кроки, необхідні для завершення війни», — написав Зеленський у X.

Видання зазначає, що Україна стикається зі значним тиском Вашингтона щодо погодження умов мирної угоди, тоді як Зеленський опинився в найскладнішій політичній та військовій ситуації з перших днів вторгнення Росії у 2022 році. Політичний удар від корупційного скандалу в енергетичному секторі на $100 млн призвів до усунення двох міністрів, а тепер і правої руки президента Андрія Єрмака.
