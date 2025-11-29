Рубіо, Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українськими посадовцями у неділю у Флориді

Державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з українськими посадовцями у неділю у Флориді, повідомив високопоставлений представник США агентству Reuters.

Женевські зустрічі дозволили Україні представити зустрічну пропозицію щодо плану, який майже два тижні тому у Києві виклав міністр армії США Ден Дрісколл.«Рустем Умєров сьогодні доповів, і завдання зрозуміле: швидко та предметно опрацювати кроки, необхідні для завершення війни», — написав Зеленський у X.

Видання зазначає, що Україна стикається зі значним тиском Вашингтона щодо погодження умов мирної угоди, тоді як Зеленський опинився в найскладнішій політичній та військовій ситуації з перших днів вторгнення Росії у 2022 році. Політичний удар від корупційного скандалу в енергетичному секторі на $100 млн призвів до усунення двох міністрів, а тепер і правої руки президента Андрія Єрмака.