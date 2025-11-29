Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 29 листопада.

“Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами”, – сказав Зеленський.