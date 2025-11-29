Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський: цілком реально цими днями доопрацювати кроки зі США, щоб визначити, як достойно закінчити війну

Глава держави зазначив, що американська сторона проявляє конструктив.

Зеленський: цілком реально цими днями доопрацювати кроки зі США, щоб визначити, як достойно закінчити війну
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 29 листопада. 

“Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами”, – сказав Зеленський.
