ЗМІ: Макрон чекає на Зеленського у Парижі 1 грудня

Очікується, що два лідери обговорять умови для “справедливого та міцного миру”.

Макрон і Зеленський, 26 квітня 2025 року
Фото: Х/Andrii Sybiha

Президента України Володимира Зеленського прийме 1 грудня президент Франції Емманюель Макрон, передає Інтерфакс-України.

"Всього через два тижні після його останнього візиту до Парижа, Володимира Зеленського прийме Еммануель Макрон у столиці Франції цього понеділка, 1 грудня 2025 року", – повідомив французький телеканал BFM із посиланням на Єлисейський палац у суботу, 29 листопада.

Очікується, що два лідери обговорять, зокрема, умови для “справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів” та американський “мирний план”.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах зі Сполученими Штатами. Її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Українська делегація вже вирушила до США, Зеленський очікує доповідь за підсумками роботи.
