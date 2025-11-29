ЗМІ: Макрон чекає на Зеленського у Парижі 1 грудня

Очікується, що два лідери обговорять умови для “справедливого та міцного миру”.

Президента України Володимира Зеленського прийме 1 грудня президент Франції Емманюель Макрон, передає Інтерфакс-України.

"Всього через два тижні після його останнього візиту до Парижа, Володимира Зеленського прийме Еммануель Макрон у столиці Франції цього понеділка, 1 грудня 2025 року", – повідомив французький телеканал BFM із посиланням на Єлисейський палац у суботу, 29 листопада.

Очікується, що два лідери обговорять, зокрема, умови для “справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів” та американський “мирний план”.