На думку Віткоффа, від жменьки ракет не буде користі, а звільнення від тарифів може підсилити українську економіку.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф у жовтні закликав українських чиновників просити у президента США про 10-річне звільнення від тарифів замість «Томагавків», пише The Wall Street Journal.

У жовтні президент України Володимир Зеленський полетів до Вашингтона, сподіваючись отримати крилаті ракети далекого радіуса дії американського виробництва «Томагавк».

Його військові хотіли паралізувати російські нафтопереробні заводи, підштовхуючи Москву до переговорів на кращих умовах.

Як зазначає видання, на момент прибуття Зеленського Трамп поговорив з Путіним напередодні та вирішив не пропонувати «Томагавки». Натомість Віткофф закликав українських чиновників спробувати інший підхід: яка користь від жменьки ракет? Замість цього він закликав Україну попросити Трампа про 10-річне звільнення від тарифів. Це б значно підживило їхню економіку, сказав він.