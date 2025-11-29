Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем'єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Умєров очолив делегацію для участі у переговорах зі США щодо миру (доповнено)

Українська делегація вже вирушила до США, Зеленський очікує доповідь за підсумками роботи.

Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо миру. 

Відповідний указ №869/2025 від 28 листопада оприлюднений на сайті Президента.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025 "Про делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру" затвердити новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру", – ідеться в указі.

Очолив делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До складу делегації також увійшли: радник Кабінету Президента України Олександр Бевз; начальник ГУР МО України Кирило Буданов; начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов; голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко; перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця; перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський; заступник голови СБУ Олександр Поклад; заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Також Президент Зеленський додав, що Рустем Умєров разом із командою вирушили до Сполучених Штатів. 

"Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. 

Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", – наголосив Президент.
