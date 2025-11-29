Умєров очолив делегацію для участі у переговорах зі США щодо миру (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо миру.
Відповідний указ №869/2025 від 28 листопада оприлюднений на сайті Президента.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025 "Про делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру" затвердити новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру", – ідеться в указі.
Очолив делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
До складу делегації також увійшли: радник Кабінету Президента України Олександр Бевз; начальник ГУР МО України Кирило Буданов; начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов; голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко; перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця; перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський; заступник голови СБУ Олександр Поклад; заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
Також Президент Зеленський додав, що Рустем Умєров разом із командою вирушили до Сполучених Штатів.
"Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.
Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", – наголосив Президент.
- 28 листопада керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
- Єрмак очолював переговорну групу на перемовинах зі США щодо "мирного плану". Зеленський під час звернення сказав, що на переговори поїдуть начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та представники розвідки.