Умєров очолив делегацію для участі у переговорах зі США щодо миру (доповнено)

Українська делегація вже вирушила до США, Зеленський очікує доповідь за підсумками роботи.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо миру.

Відповідний указ №869/2025 від 28 листопада оприлюднений на сайті Президента.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 22 листопада 2025 року № 854/2025 "Про делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру" затвердити новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру", – ідеться в указі.

Очолив делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До складу делегації також увійшли: радник Кабінету Президента України Олександр Бевз; начальник ГУР МО України Кирило Буданов; начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов; голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко; перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця; перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський; заступник голови СБУ Олександр Поклад; заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Також Президент Зеленський додав, що Рустем Умєров разом із командою вирушили до Сполучених Штатів.

"Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.

Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", – наголосив Президент.