ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Зеленський: українська сторона готується до зустрічі з представниками США

Зустріч відбудеться найближчим часом.

Зеленський: українська сторона готується до зустрічі з представниками США
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України готуються до переговорів з представниками США щодо мирного плану США для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За словами Президента, зустріч з представниками США відбудеться "найближчим часом". Українську делегацію представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники міністерства закордонних справ, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки.

"Коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили.  Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", – наголошує глава держави.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies