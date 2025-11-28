Зеленський: українська сторона готується до зустрічі з представниками США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України готуються до переговорів з представниками США щодо мирного плану США для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За словами Президента, зустріч з представниками США відбудеться "найближчим часом". Українську делегацію представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники міністерства закордонних справ, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки.

"Коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", – наголошує глава держави.