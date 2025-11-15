Глава Мінцифри: у роботі важливі антикорупційні проєкти е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу

Михайло Федоров обіцяє, що вже наступного року будуть перші результати реформ.

Михайло Федоров під час зустрічі з президентом, 15 листопада 2025

Ввечері 15 листопада віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про зустріч з президентом Володимиром Зеленським, де обговорили цифровізацію державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.

“У Дії вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро. Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом”, – написав Федоров.

Він зазначив, що нещодавно запустили інноваційний цифровий портал Держстату: реформа Держстату є основою для того, щоб держава ухвалювала рішення на основі якісних даних, а кожен громадянин міг отримати потрібну статистику за лічені секунди.

Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. За словами Федорова, вже наступного року будуть перші результати реформ.

Також міністерство розвиває телеком-сферу. Йде робота над стійкістю мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готують запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету.

Глава Мінцифри зазначив, що завдяки Дія.City розвивається цифрова економіка. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків.

“Мрія — наш освітній геймченджер. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл. Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації”, — поінформував міністр.