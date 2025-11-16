Укренерго розповіло про ситуацію із відключеннями світла у понеділок

Можуть відключати від 1 до 4 черг споживачів.

17 листопада у більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - нагадали у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для населення діятимуть упродовж доби обсягом від 1 до 4 черг;графіки обмеження потужності діятимуть теж упродовж доби для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись.