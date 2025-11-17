НБУ: перевірити походження готівки у справі "Мідаса" - неможливо

На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді заступник Голови Національного банку України Дмитро Олійник розповів про особливості обігу іноземної валюти та наголосив на відсутності єдиного реєстру для перевірки походження купюр.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

"Якогось унікального реєстру, по якому можна було би звірити штрих-код, його номер і співставити, звідки ці купюри з'явились в Україні… на території України такого реєстру не існує", – заявив Олійник.

Він додав, що подібна інформація може бути у Федеральної резервної системи США, але в Україні таких даних немає. Олійник пояснив, що процес ввезення іноземної валюти контролюється регулятором.

"Наразі є вісім банків, які імпортують долари та євро в Україну", – повідомив він.

За словами Олійника, частина цих банків використовує валюту виключно для власних потреб, тоді як інші реалізують її на фінансовому ринку.

"Декілька з них використовують їх лише для власного (користування), інші – їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку", – уточнив він.

Олійник наголосив, що саме Національний банк координує та контролює цей процес, забезпечуючи прозорість і стабільність валютного ринку. Він підкреслив, що без участі НБУ імпорт валюти був би неможливим, адже саме регулятор визначає правила та надає дозволи на такі операції.

У Нацбанку наголосили, що обіг іноземної валюти в Україні здійснюється виключно через офіційні канали, а будь-які спроби неконтрольованого ввезення чи використання купюр поза системою можуть становити загрозу фінансовій безпеці держави.