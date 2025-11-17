Місія МВФ підготувала для України нову програму кредитування на 8 млрд доларів

Під час переговорів щодо нової програми кредитування від МВФ обговорювали деталі бюджету-2026 з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа, передає Суспільне.

"Загальний обсяг програми, яку МВФ пропонує Україні - близько 8 млрд доларів на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, зокрема й репараційного кредиту", - сказала депутатка.

Голова бюджетного комітету уточнила, що рішення МВФ щодо запуску програми очікується в січні, і тоді ж має бути перша виплата.

"Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) - традиційно ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту. Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", - наголосила Підласа.

Раніше, у вересні, президент Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорювали, зокрема - використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Перед цим експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF.