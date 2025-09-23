Зеленський обговорив з головою МВФ фінансування України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Як повідомив глава держави у Telegram, під час розмови йшлося про використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Зеленський та Георгієва також обговорили нову програму співпраці для підтримки стійкості України. Уряд та МВФ тісно взаємодіятимуть у цьому напрямі.

Президент також звернув увагу голови фонду на порушення росіянами повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент з дронами у Копенгагені. Зеленський висловив переконання, що в разі відсутності реакції на такі дії агресора, Москва продовжить це робити.