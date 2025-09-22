Зеленський обговорив із генсеком НАТО посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський напередодні Генасамблеї ООН обговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте посилення ППО України.

Про це Президент повідомив у Facebook.

"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів", — ідеться у повідомленні.

Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати.

Також сторони обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше.