Політика

«Українська команда» показала, як сіткомети знищують російські дрони на оптоволокні: збір продовжується

Сіткомети здатні ефективно працювати проти дронів, які не бере РЕБ. 

«Українська команда» показала, як сіткомети знищують російські дрони на оптоволокні: збір продовжується

Сіткомети, на які на День Незалежності оголосив великий збір волонтерський штаб «Українська команда», вже ефективно працюють на передовій та рятують життя українських військових від російських дронів-камікадзе на оптоволокні, що не піддаються засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відео збиття російських FPV-дронів «Українська команда» опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

«Сіткомети вже працюють на передовій і рятують життя наших воїнів. Ворог все більше запускає дрони, які не бере РЕБ, які керуються оптоволокном.  Сіткомети здатні ефективно працювати проти цих дронів та вже рятують життя нашим героям», - повідомляє «Українська команда».

Волонтери продовжують збір та пропонують українцям долучатися, щоб убезпечити ще більше наших бійців на передовій від ворожих дронів.

«Чим більше донатів, тим більше наших воїнів отримають захист від ворожих дронів», - наголосили в «Українській команді».

Долучитися до збору:

Приватбанк

Монобанк

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

UAPay

Повні реквізити
﻿
