Франція визнала Палестину

Франція визнала палестинську державу на всесвітньому саміті в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці", - сказав господар саміту, президент Франції Еммануель Макрон.

Він запевнив, що визнання законних прав палестинського народу не применшує прав народу Ізраїлю.

Макрон уточнив, що Франція відкриє посольство в Палестині за умови дотримання таких факторів, як реформи, припинення вогню та звільнення всіх заручників, яких залишило Ізраїль і які утримуються ХАМАС у Газі.

В свою чергу МЗС Палестини заявило, що вітає визнання Францією, назвавши його “історичним та сміливим”.

Водночас Ізраїль заявив, що такі кроки підірвуть перспективи мирного завершення конфлікту в Газі, а на початку вересня державний секретар Марко Рубіо заявив, що визнання Палестини створить більше проблем.