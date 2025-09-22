Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Політика

Франція визнала Палестину

Макрон запевнив, що визнання законних прав палестинського народу не применшує прав народу Ізраїлю.

Франція визнала Палестину
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція визнала палестинську державу на всесвітньому саміті в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці", - сказав господар саміту, президент Франції Еммануель Макрон.

Він запевнив, що визнання законних прав палестинського народу не применшує прав народу Ізраїлю.

Макрон уточнив, що Франція відкриє посольство в Палестині за умови дотримання таких факторів, як реформи, припинення вогню та звільнення всіх заручників, яких залишило Ізраїль і які утримуються ХАМАС у Газі.

В свою чергу МЗС Палестини заявило, що вітає визнання Францією, назвавши його “історичним та сміливим”.

Водночас Ізраїль заявив, що такі кроки підірвуть перспективи мирного завершення конфлікту в Газі, а на початку вересня державний секретар Марко Рубіо заявив, що визнання Палестини створить більше проблем.

  • Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав свого французького колегу відкликати заплановане Парижем одностороннє визнання палестинської державності.
  • МЗС Ізраїлю зазначило, що президент Франції Емманюель Макрон не буде запрошений відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.
  • Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна визнала Палестину державою.
  • Канада і Австралія оголосили про визнання Палестини.
  • Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.
