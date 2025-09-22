Франція визнала Палестину

Франція визнала палестинську державу на всесвітньому саміті в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці", - сказав господар саміту, президент Франції Еммануель Макрон.
Він запевнив, що визнання законних прав палестинського народу не применшує прав народу Ізраїлю.
Макрон уточнив, що Франція відкриє посольство в Палестині за умови дотримання таких факторів, як реформи, припинення вогню та звільнення всіх заручників, яких залишило Ізраїль і які утримуються ХАМАС у Газі.
В свою чергу МЗС Палестини заявило, що вітає визнання Францією, назвавши його “історичним та сміливим”.
Водночас Ізраїль заявив, що такі кроки підірвуть перспективи мирного завершення конфлікту в Газі, а на початку вересня державний секретар Марко Рубіо заявив, що визнання Палестини створить більше проблем.
- Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав свого французького колегу відкликати заплановане Парижем одностороннє визнання палестинської державності.
- МЗС Ізраїлю зазначило, що президент Франції Емманюель Макрон не буде запрошений відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.
- Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна визнала Палестину державою.
- Канада і Австралія оголосили про визнання Палестини.
- Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.