Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаПолітика

Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу

Чи будуть США підтримувати союзників по НАТО щодо збиття російських літаків-порушників, "залежатиме від обставин".

Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку прокоментував перетин повітряного простору НАТО російськими літаками, передає "Європейська правда".

Дональда Трампа спитали, чи повинні країни Альянсу збивати російські літаки, що порушують їхній повітряний простір. У відповідь президент США сказав: "Так, я так вважаю".

Водночас на питання, чи будуть США підтримувати союзників по НАТО щодо збиття російських літаків-порушників, Трамп сказав, що це "залежатиме від обставин".

"Але, знаєте, у нас сильне ставлення до НАТО. НАТО активізувався. Коли вони перейшли з 2% до 5% (ВВП витрат на оборону. – Ред.), це було велике єднання", – зауважив Трамп.

  • Раніше Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава готова збивати іноземні літаки, які вторгнуться у її повітряний простір.
  • Туск напередодні заявив, що “ми, безумовно, приймемо рішення збивати об’єкти, коли вони порушать нашу територію. Тут немає місця для дискусій”.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies