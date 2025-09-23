Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку прокоментував перетин повітряного простору НАТО російськими літаками, передає "Європейська правда".
Дональда Трампа спитали, чи повинні країни Альянсу збивати російські літаки, що порушують їхній повітряний простір. У відповідь президент США сказав: "Так, я так вважаю".
Водночас на питання, чи будуть США підтримувати союзників по НАТО щодо збиття російських літаків-порушників, Трамп сказав, що це "залежатиме від обставин".
"Але, знаєте, у нас сильне ставлення до НАТО. НАТО активізувався. Коли вони перейшли з 2% до 5% (ВВП витрат на оборону. – Ред.), це було велике єднання", – зауважив Трамп.
- Раніше Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава готова збивати іноземні літаки, які вторгнуться у її повітряний простір.
- Туск напередодні заявив, що “ми, безумовно, приймемо рішення збивати об’єкти, коли вони порушать нашу територію. Тут немає місця для дискусій”.