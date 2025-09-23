США заперечили заяву Туска про готовність Польщі збивати російські літаки

Держсекретар США запевнив, що НАТО лише перехоплюватиме порушників, але про збиття не йдеться.

Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава готова збивати іноземні літаки, які вторгнуться у її повітряний простір, передає Bloomberg.

«Не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо тільки вони не атакують. Коли вони заходять у повітряний простір, їх перехоплюють», - сказав Рубіо.

Він підкреслив, що США разом зі союзниками «захищатимуть кожен дюйм території НАТО», але його заява викликала сумніви у столицях європейських держав щодо готовності Вашингтона до жорсткішої відповіді на російські провокації.

Туск напередодні заяви, що «ми, безумовно, приймемо рішення збивати об’єкти, коли вони порушать нашу територію. Тут немає місця для дискусій».

Європейські посадовці наголосили, що Польща має право на самооборону і що Росія перевіряє межі допустимого.

Атака на Польщу 10 вересня