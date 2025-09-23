США заперечили заяву Туска про готовність Польщі збивати російські літаки

Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава готова збивати іноземні літаки, які вторгнуться у її повітряний простір, передає Bloomberg.
«Не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо тільки вони не атакують. Коли вони заходять у повітряний простір, їх перехоплюють», - сказав Рубіо.
Він підкреслив, що США разом зі союзниками «захищатимуть кожен дюйм території НАТО», але його заява викликала сумніви у столицях європейських держав щодо готовності Вашингтона до жорсткішої відповіді на російські провокації.
Туск напередодні заяви, що «ми, безумовно, приймемо рішення збивати об’єкти, коли вони порушать нашу територію. Тут немає місця для дискусій».
Європейські посадовці наголосили, що Польща має право на самооборону і що Росія перевіряє межі допустимого.
Атака на Польщу 10 вересня
- Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України майже два десятки російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Варшава уперше вирішила їх збивати.
- В результаті російської атаки один будинок зазнав пошкоджень. За деякими даними, пошкодження спричинила ракета ППО.
- До відбиття атаки дронів залучили авіацію. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.
- В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.
- НАТО, членом якої є Польща, провела консультації. Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом.
- Також Альянс розгорнув операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. Більше про ситуацію довкола інциденту читайте у матеріалі "Про російські дрони в Польщі".
- Але згодом Польща несподівано дійшла до висновку, що жоден зі знайдених російських дронів, що атакував її територію 10 вересня, "не становив загрози" для населення.