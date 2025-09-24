Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

У Польщі готують закон про амністію для громадян, які воюють у лавах ЗСУ в Україні

Так Варшава хоче усунути ризик переслідування своїх громадян за участь у збройних формуваннях інших держав.

У Польщі готують закон про амністію для громадян, які воюють у лавах ЗСУ в Україні
польський Сейм
Фото: PAP/Pawel Supernak

У польському Сеймі розпочали роботу над законопроєктом, який передбачає амністію для громадян Польщі, що воюють проти російської агресії в Україні, передає «Європейська правда» з посиланням на Радіоінформагентство Польщі (IAR).

За чинним законодавством, служба у збройних силах іншої держави без відповідного дозволу карається позбавленням волі до п’яти років. Хоча випадків переслідування поляків за участь у війні на боці України не зафіксовано, нова ініціатива має усунути такий ризик.

Проєкт передбачає, що амністія поширюватиметься на дії, вчинені до 31 грудня 2026 року. В урядовій оцінці документа зазначили, що добровольці з Польщі сприяють зміцненню зовнішньої безпеки країни.

За оцінками, до українських військових формувань після початку повномасштабного вторгнення Росії могли вступити кілька сотень поляків. Законопроєкт вперше підготувала партія «Право і справедливість», однак тодішня спікерка Сейму Ельжбета Вітек не зареєструвала його.
