В Індонезії цього тижня понад 1000 дітей отруїлися їжею з державної програми харчування в школах

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСвіт

В Індонезії цього тижня понад 1000 дітей отруїлися їжею з державної програми харчування в школах

Загалом від початку реалізації програми кількість отруєнь вимірюється тисячами. 

В Індонезії цього тижня понад 1000 дітей отруїлася після вживання безкоштовних шкільних обідів. Це останній випадок у серії отруєнь, пов'язаних з програмою харчування від президента, пише BBC

МІж понеділком і середою на погіршення здоров'я поскаржилася 1171 дитина, повідомила голова Центру громадського здоров'я Сіпонгкор у Західній Яві. А минулого тижня отруїлися ще 800 учнів. 

В школах Індонезії зараз реалізовують програму харчування, покликану забезпечити їжею 80 млн учнів. Але через випадки отруєння неурядові організації закликали владу призупинити її. Втім, поки що уряд робити це не збирається. 

Постраждалі діти скаржилися на біль у животі, нудоту, запаморочення і задишку – доволі нетиповий для отруєння симптом. 

Попередні дані розслідування свідчать, що причиною погіршення здоров'я могло стати недбале приготування їжі. Цього тижня учням готували курку, смажений тофу, овочі та фрукти. Попередні отруєння пов'язали з простроченим соусом, а в одному випадку – зі стравою з акули.

Національне агентство з боротьби з наркотиками (BGN) повідомило, що з січня по 22 вересня було зареєстровано 4711 випадків отруєння безкоштовними шкільними обідами. Більшість випадків сталася на острові Ява.

Однак Індонезійська мережа моніторингу освіти (JPPI) повідомила про вищу цифру. Ця неурядова організація зафіксувала, що станом на 21 вересня кількість жертв отруєння зросла до 6452 дітей.

"Ця аномальна ситуація повинна вимагати від уряду оголошення спалаху та тимчасового призупинення програми для ретельної оцінки", – сказав національний координатор JPPI Убайд Матраджі.

Індонезія має населення в понад 283 млн, і згідно з національним опитуванням, проведеним у 2024, менше 1% домогосподарств Індонезії провели хоча б один день без їжі протягом минулого року. Президент вирішив реалізовувати програму харчування, що коштувала багато мільярдів доларів, аби забезпечити усіх школярів безкоштовною їжею.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies