Данія знову закривала аеропорт через загрозу дрона, влада очікує нових інцидентів

Однак цього разу активність безпілотників не підтвердилася.

Данія знову закривала аеропорт через загрозу дрона, влада очікує нових інцидентів
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Данія вчора ввечері знову закривала повітряний простір над аеропортом та військовою авіабазою в Ольборзі через підозру на незаконний політ безпілотника.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на телеканал DR.

Через це було скасовано два рейси. Повітряний простір залишався закритим близько години й відновив роботу вже після опівночі п’ятниці. 

“Жодного дрона так і не зафіксували, що свідчить про підвищену тривожність серед відповідальних служб”, ‒ зазначає видання.

За кілька годин до інциденту прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що данці мають готуватися до нових гібридних атак, диверсій, кібератак та знищення підводних кабелів. Вона вказала на Росію як на головну загрозу безпеці Європи

“Це атаки, яких ми повинні очікувати дедалі більше. Це атаки, які виявили наші вразливості”, – сказала очільниця уряду.

Водночас Копенгаген досі не може визначити, хто стоїть за двома інцидентами з безпілотниками, які цього тижня сталися в данських аеропортах.

Учора на пресконференції директор Служби безпеки та розвідки Данії Фінн Борх заявив, що ризик російського шпигунства та диверсій в Данії “високий”. Він додав, що ці події нагадують гібридну війну, яку можна спостерігати в інших частинах Європи. Розслідування Данії щодо цих інцидентів охоплює вивчення руху суден.

Росія заперечує свою причетність до інцидентів з дронами.

За словами Фредеріксен, данська влада підвищила рівень тривоги та готується до різних сценаріїв.

  • Данія сьогодні візьме участь у зустрічі разом із приблизно шістьма країнами Європейського Союзу для обговорення створення “стіни безпілотників” з метою захисту східного флангу НАТО. 
  • Це питання також буде включено до порядку денного на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.
  • Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, коментуючи активність неідентифікованих дронів на території країни, заявив, що країна стала жертвою професійної гібридної атаки.
