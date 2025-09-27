Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
У Швеції помітили підозрілі дрони неподалік військово-морської бази, — ЗМІ

Військово-морських силах країни зазначили, що отримували повідомлень про цей інцидент.

У Швеції помітили підозрілі дрони неподалік військово-морської бази, — ЗМІ
Фото: Pixabay

В ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники, — повідомляє SVT.

Над східним архіпелагом Карлскруни помітили підозрілі дрони. Правоохоронці самі зафіксували один із дронів. За словами чергового слідчого Маттіаса Лундгрена, це був великий дрон, схожий на ті, що раніше бачили над Данією та Сконе.

Напередодні ввечері жителі островів Стуркьо та Тюркьо теж повідомили про польоти безпілотників. 

За цими фактами поліція відкрила провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об’єктів.

За даними оперативного центру, мова йде щонайменше про два апарати. Люди бачили, як вони миготіли зеленими й червоними вогнями. Наразі поліція збирає свідчення очевидців.

Жодного дрона поки не вдалося вилучити, підозрюваних теж немає. Водночас слідчі вбачають зв’язок із нещодавніми інцидентами у Данії та Норвегії, де безпілотники помітили над аеропортом Каструп.

Район, де бачили дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. У поліції пояснюють: армію підключатимуть лише в разі появи нової інформації.

У командуванні Повітряних сил F17 та у Військово-морських силах підтвердили, що не отримували повідомлень про цей інцидент.
