У Швеції помітили підозрілі дрони неподалік військово-морської бази, — ЗМІ

Військово-морських силах країни зазначили, що отримували повідомлень про цей інцидент.

В ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники, — повідомляє SVT.

Над східним архіпелагом Карлскруни помітили підозрілі дрони. Правоохоронці самі зафіксували один із дронів. За словами чергового слідчого Маттіаса Лундгрена, це був великий дрон, схожий на ті, що раніше бачили над Данією та Сконе.

Напередодні ввечері жителі островів Стуркьо та Тюркьо теж повідомили про польоти безпілотників.

За цими фактами поліція відкрила провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об’єктів.

За даними оперативного центру, мова йде щонайменше про два апарати. Люди бачили, як вони миготіли зеленими й червоними вогнями. Наразі поліція збирає свідчення очевидців.

Жодного дрона поки не вдалося вилучити, підозрюваних теж немає. Водночас слідчі вбачають зв’язок із нещодавніми інцидентами у Данії та Норвегії, де безпілотники помітили над аеропортом Каструп.

Район, де бачили дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. У поліції пояснюють: армію підключатимуть лише в разі появи нової інформації.

У командуванні Повітряних сил F17 та у Військово-морських силах підтвердили, що не отримували повідомлень про цей інцидент.