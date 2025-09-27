Президент: контрольований експорт зброї діятиме до кінця воєнного стану, є запити від країн Африки

За кошти від експорту фінансуватимуть ті позиції, які в дефіциті.

Контрольований експорт українського озброєння буде до кінця воєнного стану. Україна продаватиме лише ту зброю, яка є в надлишку і якою повністю забезпечені Збройні Сили.

За кошти від експорту зброї виготовлятимуть те озброєння, яке в дефіциті. Про це на пресконференції 27 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Там, де ми можемо виготовляти більше, а українській армії не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати. Мати відповідну кількість країн, мати цей список, мати гроші від цього експорту, і гроші вже витрачати на дефіцитний дрон: і далекобійні, і перехоплювачі”, – сказав президент.

За його словами, така система влаштовує армію, але він не впевнений, що влаштовує весь бізнес, який хоче продавати все і всюди. Але пріоритетом є наповнення української армії.

“Що стосується напрямків: Європа – представництво, представництво в США і Близький Схід. Є домовленість з Африканським континентом. Є пропозиція кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже і обрали країну”, – сказав Володимир Зеленський.



Експорт зброї

Під час воєнного стану Україна не експортувала зброю. 19 вересня після засідання Ставки президент оголосив про відкриття керованого експорту деякої зброї. Він сказав, що експорт жорстко контролюватимуть, щоб до українських технологій не дістався ворог.

19 вересня вересня президент повідомив, що протягом тижня – десяти днів очікують на завершення напрацювання концепту стосовно відкриття збройного експорту.

Тема експорту українського озброєння піднімалася і раніше. Про дозвіл продавати свої вироби за кордон просили виробники дронів. Вони пояснювали, що торік могли виготовити на 1,7 млн дронів і РЕБ більше, але не зробили цього через брак замовлень від держави.

За даними джерел LB, в Офісі президента розглядали дві моделі експорту: індивідуальне погодження кожної заявки від кожної компанії, а також пропорційний експорт – дозвіл експортувати 50 % від обсягу українських контрактів, а частину виторгу від експорту передавати на зброю для ЗСУ. Про очікувані переваги відкриття експорту зброї можна почитати в матеріалі "Продаж української зброї за кордон. Які ризики обговорюють, що кажуть у владі та яка ситуація з технікою на фронті".