Іран засуджує “безпідставне” відновлення ядерних санкцій ООН

“Відновлення скасованих санкцій є юридично безпідставним та невиправданим”, – йдеться у заяві МЗС країни. 

Іран назвав “безпідставним” відновлення санкцій Організації Об'єднаних Націй щодо його ядерної програми після провалу переговорів із західними державами та ударів Ізраїлю та США по його ядерних об'єктах. 

Про це повідомляє France24.

Санкції, що забороняють будь-які дії, пов'язані з ядерною діяльністю та діяльністю Ісламської республіки в галузі балістичних ракет, набули чинності вночі після того, як західні держави запустили так званий механізм “snapback” згідно з ядерною угодою 2015 року. 

“Відновлення скасованих санкцій є юридично безпідставним та невиправданим... усі країни повинні утриматися від визнання цього незаконного кроку”, – йдеться у заяві МЗС Ірану. 

“Ісламська Республіка Іран твердо захищатиме свої національні права та інтереси, і будь-які дії, спрямовані на підрив прав та інтересів її народу, отримають тверду і жорстку відповідь”, – додали в міністерстві. 

Повернення санкцій поставило крапку у місяцях напруженої дипломатії, спрямованої на відновлення ядерних переговорів, які зірвалися у червні після ізраїльсько-американських бомбардувань іранських ядерних об’єктів.

  • Раніше стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй офіційно відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану
  • У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.
  • У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг.
