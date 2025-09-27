​Президент Ірану заявив, що країна не вийде з ядерної угоди

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що країна залишатиметься учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Як пише Bloomberg, його слова означають зміну тону порівняно з липнем, коли головний іранський переговорник заявив, що Тегеран не відкидає можливості виходу з угоди.
"Ми не маємо наміру виходити з угоди", – сказав президент Ірану журналістам у готелі в центрі Нью-Йорка в п’ятницю.Пезешкіян наголосив, що Іран залишатиметься в угоді попри загрозу відновлення санкцій ООН та внутрішній тиск з боку деяких депутатів, які закликають до більш жорсткої позиції.
Його заява прозвучала на тлі побоювань дипломатів, що Тегеран може вийти з ключової міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї, після того як європейські країни вирішили відновити ядерні санкції проти Ірану, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року зі США та іншими державами.
Запевнення Пезешкіяна пролунали того ж дня й у той самий час, коли Рада Безпеки ООН голосувала за повторне запровадження широких санкцій проти Тегерана. Лідери ООН відхилили пропозицію продовжити строк, і це означає, що обмеження, зняті у 2015 році, знову набудуть чинності в суботу ввечері за нью-йоркським часом.
Пезешкіян додав, що рішення залишитися в угоді не може залежати від інших країн, відповідаючи на запитання про вплив Китаю та Росії, які підтримують Тегеран і захищали його позиції в ООН.
Іран протягом багатьох років заперечує, що його ядерна програма має військові цілі. Втім, навіть без виходу з ДНЯЗ керівництво країни стикається з тиском усередині держави, де дедалі частіше лунають заклики змінити офіційні заявлені цілі.
- У неділю парламент Ірану розгляне лист депутатів із вимогою змінити політику країни щодо відмови від прагнення до ядерної зброї, що підвищує ставки в дипломатичному протистоянні навколо атомної програми Тегерана.
- Росія та Китай раніше звернулись до Радбезу ООН з проханням проголосувати за проект резолюції щодо відтермінування на 6 місяців повторного запровадження санкцій проти Ірану.
- Перед цим Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року. Лише чотири з 15 країн, представлених у Радбезі, хотіли допомогти ісламській республіці уникнути серйозних санкцій. Очікувано це були Росія та Китай, до яких приєдналися Алжир і Пакистан. Усі інші держави, включно з постійними членами Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, проголосували проти.
- The Washington Post пише, що Іран активно розширює будівництво на секретному об’єкті в горах Загрос, відомому як Kuh-e Kolang Gaz La або "Гора Кирка". Об'єкт розташований лише за милю від ядерного комплексу в Натанзі, який у червні зазнав потужних ударів США та Ізраїлю.