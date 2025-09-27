​Президент Ірану заявив, що країна не вийде з ядерної угоди

У липні іранський переговірник заявив, що вони не виключають виходу з угоди.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що країна залишатиметься учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як пише Bloomberg, його слова означають зміну тону порівняно з липнем, коли головний іранський переговорник заявив, що Тегеран не відкидає можливості виходу з угоди.

"Ми не маємо наміру виходити з угоди", – сказав президент Ірану журналістам у готелі в центрі Нью-Йорка в п’ятницю.Пезешкіян наголосив, що Іран залишатиметься в угоді попри загрозу відновлення санкцій ООН та внутрішній тиск з боку деяких депутатів, які закликають до більш жорсткої позиції.

Його заява прозвучала на тлі побоювань дипломатів, що Тегеран може вийти з ключової міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї, після того як європейські країни вирішили відновити ядерні санкції проти Ірану, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року зі США та іншими державами.

Запевнення Пезешкіяна пролунали того ж дня й у той самий час, коли Рада Безпеки ООН голосувала за повторне запровадження широких санкцій проти Тегерана. Лідери ООН відхилили пропозицію продовжити строк, і це означає, що обмеження, зняті у 2015 році, знову набудуть чинності в суботу ввечері за нью-йоркським часом.

Пезешкіян додав, що рішення залишитися в угоді не може залежати від інших країн, відповідаючи на запитання про вплив Китаю та Росії, які підтримують Тегеран і захищали його позиції в ООН.

Іран протягом багатьох років заперечує, що його ядерна програма має військові цілі. Втім, навіть без виходу з ДНЯЗ керівництво країни стикається з тиском усередині держави, де дедалі частіше лунають заклики змінити офіційні заявлені цілі.

У неділю парламент Ірану розгляне лист депутатів із вимогою змінити політику країни щодо відмови від прагнення до ядерної зброї, що підвищує ставки в дипломатичному протистоянні навколо атомної програми Тегерана.

Росія та Китай раніше звернулись до Радбезу ООН з проханням проголосувати за проект резолюції щодо відтермінування на 6 місяців повторного запровадження санкцій проти Ірану.

Перед цим Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року. Лише чотири з 15 країн, представлених у Радбезі, хотіли допомогти ісламській республіці уникнути серйозних санкцій. Очікувано це були Росія та Китай, до яких приєдналися Алжир і Пакистан. Усі інші держави, включно з постійними членами Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, проголосували проти.