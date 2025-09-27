Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

НАТО вирішило посилити свою присутність у Балтійському морі після інцидентів з безпілотниками в Данії

Протягом цього тижня неідентифіковані безпілотники були помічені у Данії поблизу військових об'єктів, аеропортів та критичної інфраструктури.

ілюстративне фото: корабель НАТО
Фото: EPA/UPG

У суботу, 27 вересня, НАТО заявило, що модернізує свою місію в Балтійському морі і направить фрегат ППО та інші засоби у відповідь на вторгнення безпілотників у Данію, передає Reuters. 

Неідентифіковані безпілотники були помічені поблизу військових об'єктів у Данії вночі, повідомили Збройні сили в суботу, після кількох вторгнень безпілотників поблизу аеропортів та критичної інфраструктури цього тижня.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у скандинавському регіоні, був закритий на кілька годин ввечері в понеділок, оскільки в його повітряному просторі було помічено кілька великих безпілотників. П'ять менших данських аеропортів, як цивільних, так і військових, також були тимчасово закриті в наступні дні.

У відповідь НАТО «ще більше посилить пильність з новими багатопрофільними засобами в регіоні Балтійського моря», йдеться в заяві, надісланій електронною поштою до Reuters.

Альянс заявив, що нові засоби включають «платформи розвідки, спостереження та рекогносцирувальних засобів, а також щонайменше один фрегат ППО».

Речник НАТО сказав, що вони не нададуть подробиць про те, які країни надають додаткові засоби.

Нові засоби посилять місію НАТО «Балтійський вартівник». Країни НАТО розгорнули фрегати, патрульні літаки та військово-морські безпілотники в рамках місії, щоб допомогти захистити критично важливу інфраструктуру.

Альянс також розпочав місію «Східний вартівник» цього місяця, щоб посилити оборону східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
