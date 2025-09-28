Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Естонія виділяє 10 млн євро на ініціативу PURL для оборони України

"Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення".

Естонія виділяє 10 млн євро на ініціативу PURL для оборони України
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Естонія виділяє 10 млн євро на зміцнення оборони України у рамках ініціативи НАТО PURL.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні теракти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", — ідеться у повідомленні глави естонського МЗС.

Що відомо про PURL

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Угоду уклали у липні США і НАТО.
  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
﻿
