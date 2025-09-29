У Швеції допустили можливість збиття російських винищувачів

JAS 39 Gripen C/D злітає в аеропорту Лулео-Каллакс під час військових навчань Nordic Response 2024, Швеція, 4 березня 2024 року.

Головнокомандувач збройних сил Швеції Міхаель Классон не виключає, що шведські військові можуть опинитися в ситуації, коли приймуть рішення збити літак-порушник.

Його цитує SVT.

"Якщо ви не виконуєте наказів, крайнім заходом є можливість застосувати силу, щоб спочатку позначити, а потім застосувати ефективний вогонь. Іншими словами, збити", – каже він.

За словами Классона, зрештою, саме пілот літака, який стикається із загрозою для кордону Швеції, приймає рішення про відкриття вогню.

"Я оцінюю, що наші пілоти мають як підготовку, так і досвід, щоб визначати саме таку ситуацію", – зазначив він і додав, що ескалацію не можна виключати, але він не вважає її найбільш можливим розвитком подій.

"Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення", – заявив Классон.

Останнім часом зафіксували низку порушень повітряного простору НАТО, зокрема як підтверджені порушення з боку Росії, такі як винищувачі, які перебували в повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин, так і вторгнення дронів, походження яких наразі невідоме, що торкнулися таких країн, як Данія.

Європейські країни, включаючи Швецію, дали зрозуміти, що готові захищати свої кордони військовим шляхом, якщо порушення продовжуватимуться.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію та заявив, що, на його думку, країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір.